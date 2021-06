Conte: "La mia cattiveria deriva dalle sconfitte"

MILANO - Il 5 giugno andrà in onda su Dazn una lunga intervista fatta da Diletta Leotta ad Antonio Conte. In attesa dell'integrale, però, ecco un breve estratto delle parole dell'ormai ex tecnico dell'Inter: "Io durante la mia carriera da calciatore ho avuto tantissimi infortuni, questo mi ha temprato perché ho avuto sempre la forza di far sì che l’evento negativo mi facesse accumulare la giusta cattiveria. Mi sono rotto tutto quello che c’era da rompersi, dal ginocchio alla caviglia, tibia, perone, braccia. Per questo le difficoltà non mi spaventano: ne ho vissute tante e sono pronto a superarne altre".