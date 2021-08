Fonseca: "Stavo firmando col Tottenham, poi è arrivato Paratici"

Fonseca sui suoi ex giocatori alla Roma: "Cristante un esempio, Spinazzola il migliore"

Fonseca, ecco il cappuccino con la sua faccia!

Fonseca: "Non avrei messo in discussione i miei valori"

"Non avrei potuto mettere in discussione le mie idee oi miei valori solo per allenare una grande squadra. Con l'arrivo del nuovo direttore generale le cose sono improvvisamente cambiate e per me non era possibile fare parte di un progetto tecnico in cui non credevo", ha concluso l'ex tecnico giallorosso.