Scopigno Cup, brilla la stella di Esposito III

ROMA - C'è una nuova stella che brilla in casa Inter, è Francesco Pio Esposito, il fratello di Salvatore, oggi centrocampista della Spal, e Sebastiano, che il club di Zhang ha mandato in prestito al Basilea, tutti e tre cresciuti nel settore giovanile nerazzurro. Il giovane attaccante è stato il capocannoniere della 29ª Scopigno Cup Rieti - Amatrice World Football Tournament Under 17, memorial Manlio e Loris Scopigno. L'Inter, che si è aggiudicata per la prima volta il torneo, ha battuto in finale 2-0 la Roma. A Francesco Pio Esposito il premio intitolato a Paolo Rossi. Nella finale per il terzo e quarto posto tra la Lazio e l'NK Domzale (Slovenia) l'hanno spuntata i biancocelesti che hanno vinto per 3-2.

BILANCIO - « Chiudiamo questa edizione che riservato come sempre grandi emozioni - ha spiegato il Presidente dell'ASD Scopigno Cup Fabrizio Formichetti - stiamo già pensando alla prossima edizione che sbarcherà anche a Roma con un girone di qualificazione».