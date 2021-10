Josh Cavallo fa coming out e la Juve twitta: "Orgogliosi di te"

"Oggi sono finalmente pronto a parlare di qualcosa di personale, sono orgoglioso di annunciare pubblicamente che sono gay", inizia così il lungo messaggio postato da Josh Cavallo. Il classe '99, centrocampista dell'Adelaide United, ha usato il suo profilo Twitter per fare coming out. In una lunga lettera, il calciatore australiano ha raccontato del perché ha deciso di esporsi pubblicamente: "È stato un viaggio arrivare a questo punto della mia vita, ma non potrei essere più felice della mia decisione. Ho combattuto la mia sessualità per oltre sei anni ormai, ma ora sono felice di smettere di farlo" - ha rivelato Josh. "Le persone che mi conoscono sanno quanto io sia riservato. Crescendo ho sempre sentito la necessità di nascondermi perché mi vergognavo. Mi vergognavo di non poter mai fare ciò che amavo ed essere gay. Nascondere chi sono veramente per inseguire un sogno che ho sempre desiderato fin da bambino, giocare a calcio ed essere trattato allo stesso modo non è mai stata una possibilità". Josh ha spiegato come è riuscito a portare avanti la carriera da calciatore: "Ho dovuto imparare a mascherare i miei sentimenti per adattarmi allo stampo di un calciatore professionista, essere gay e giocare a calcio sono due mondi che non si erano mai incrociati. Ho vissuto la mia vita presumendo che questo fosse un argomento di cui non si sarebbe mai parlato. Nel calcio - ha scritto Josh - hai solo una piccola finestra per raggiungere la grandezza, e fare coming out pubblicamente potrebbe avere un impatto negativo sulla carriera. So che ci sono altri giocatori che vivono in silenzio. Voglio aiutare a cambiare questo, per dimostrare che tutti sono i benvenuti nel gioco e meritano il diritto di essere se stessi". E infine un augurio e una speranza affinché il suo gesto possa essere d'aiuto per altri giocatori nella sua stessa situazione: "È sorprendente sapere che non ci sono altri giocatori gay dichiarati in attività - ha concluso Josh Cavallo -, non solo in Australia ma nel mondo. Spero che questo possa cambiare rapidamente in futuro. Spero che, facendo vedere chi sono, possa anche mostrare a chi si identifica con la comunità LGBTQ+ di essere tutti i benvenuti nel mondo del calcio. Dal momento che il calcio continua ad espandersi, voglio aiutarlo per una crescita ulteriore, e far sì che altri giocatori nella mia situazione non si sentano soli. Sono incredibilmente grato per il supporto ricevuto, alla mia famiglia, ai miei amici, alla mia squadra".