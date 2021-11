Ilaria D'Amico: "Buffon ai Mondiali? Non dipende tutto da Gigi..."

L'Italia cerca ancora un posto per Qatar 2022 e Buffon spera di esserci. Parola di Ilaria D'Amico, compagna dell'ex numero uno della Nazionale e della Juventus, oggi al Parma, che sogna una chiamata per il Mondiale: sarebbe l'unico calciatore a centrare la sesta coppa del mondo in carriera, un record straordinario, dopo quelle del 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014. "Se è vero che Gigi vuole andare ai mondiali del Qatar? Sarebbe un primato italiano, lui potrebbe essere l'unico giocatore al mondo ad aver fatto sei mondiali, però bisognerà vedere se ci sono volontà e condizioni, non dipende tutto da Gigi", ha spiegato la giornalista su Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora.