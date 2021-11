Buffon senza veli: "Per Sarri mediare è avvilente. Fui a un passo dall'Atalanta"

Proprio lo scorso 19 novembre Gianluigi Buffon ha festeggiato i 26 anni di carriera . Da quel Parma-Milan a oggi ne è passata di acqua sotto i ponti. Quel giovane portiere di Carrara ha trasformato i sogni in realtà ed è diventato il numero uno al mondo nel suo ruolo. Ha conquistato trofei a quantità industriale ed è rimasto nel cuore dei suoi tifosi. Gigi, tornato a difendere i pali dei ducali, riavvolge il nastro e racconta le tappe più importanti della sua carriera in un'intervista a Tiki Taka: ”Non ricordo tutti i trofei conquistati, ma ho giocato in grandi squadre insieme a grandi compagni che mi hanno aiutato a vincere tanto”, esordisce. Vittorie arrivate con le squadre di club ma anche con la Nazionale, portata sul tetto del mondo nel 2006. Con gli azzurri, però, ha anche vissuto la delusione della mancata qualificazione alla manifestazione iridata in Russia nel 2018: “Quella è stata l’anticamera di una spedizione che sarebbe stata non vincente - ammette Buffon -. Abbiamo commesso degli errori e abbiamo avuto delle mancanze troppo grandi che non ci hanno permesso di andare al Mondiale. Le colpe sono di tutti, l’ho sempre detto. Quando si fallisce lo si fa tutti, lo staff, l’allenatore e tutti i giocatori. Tra quell'Italia e questa delle analogie ci sono, la differenza è che questa Nazionale ha delle certezze maggiori in virtù anche del successo insperato agli Europei. E quando hai delle certezze è più facile superare i momenti delle difficoltà”. E su un possibile ritorno in azzurro commenta: "Questa è la scusa per continuare a giocare. È la motivazione che mette d’accordo tutti”.

Juve, senti Buffon

Di certo la Juve rappresenta un capitolo importantissimo della carriera di Buffon. Sulle possibilità di vittoria della Champions da parte della squadra di Allegri, l'ex numero uno bianconero dice: "La Juve quando sembra in difficoltà poi sorprende sempre e ha dei colpi di reni che le fanno vincere i trofei più impensabili. Vedo la Juve sempre protagonista in ogni competizione, poi vincere la Champions in questi anni, contro determinate squadre, è sempre complicato”. A chi dice che la squadra gioca male risponde: "Non gioca male, quando vince lo fa da squadra solida, compatta che non concede spazi e che quindi imbruttisce la partita. La nostra Juve che è arrivata due volte in finale era solida, poi non ha vinto perché ha giocato contro un Barcellona e un Real Madrid che erano quattro volte superiori a noi. Ma senza quelle caratteristiche non saremmo mai arrivati in finale". Sull'addio di Ronaldo e il ritorno di Max Allegri: "Se Cristiano non era più convinto di rimanere ha fatto bene ad andarsene. E il mister ha fatto bene a tornare perché si vede che è convinto di fare bene ed è convinto di poter incidere".

Buffon: "Pirlo non ha fallito". E su Sarri...

Alla Juve Buffon è stato allenato anche da Maurizio Sarri e dall'ex compagno Andrea Pirlo. A proposito dell'attuale tecnico della Lazio commenta: "Da noi ha avuto tantissime difficoltà perché già all’inizio ha avuto dei piccoli attriti con qualcuno. Non è scoccata la scintilla. Dopo un mese, si è accorto che il tipo di lavoro che era abituato a fare avrebbe dovuto rivederlo e avrebbe dovuto cercare di mediare. E per uno come lui mediare è un qualcosa di avvilente. Non aveva quell’entusiasmo che di solito uno come lui ha". A chi sostiene che sia tornato in bianconero dopo l'esperienza al Psg per aiutare il Comandante replica: "Non è vero. Quell’anno col PSG vinciamo l’andata degli ottavi di Champions a Manchester 0-2 e la Juve perde 2-0 a Madrid con l’Atletico. Ero felice per me ma non mi sentivo a mio agio per la sconfitta della Juve. E questa cosa ha pesato nelle scelte future. E poi giustamente la vita ti castiga perché al ritorno passano Manchester e Juventus. Sono tornato, non mi faceva impazzire l’idea di fare il secondo ma l’idea di poter vincere la Champions con questa dirigenza e con questi compagni è stata la cosa che ha pesato di più. Vincerla per la gente della Juve mi avrebbe dato una soddisfazione enorme". La scorsa stagione l'addio di Sarri e Pirlo al timone. A proposito del lavoro fatto dell'ex centrocampista Buffon commenta: "Un allenatore che vince Coppa Italia, Supercoppa e che arriva in Champions non ha fallito".