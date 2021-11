Diretta cerimonia Pallone d’Oro ore 20.30: dove vederla in tv e in streaming

PARIGI (FRANCIA) - Chi sarà l'erede di Lione Messi? Dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia, torna il consueto appuntamento con la consegna del Pallone d'Oro, il premio calcistico più ambito a livello personale ideato nel 1956 dalla rivista France Football. Per questa edizione sarà presente una nutrita "delegazione" del nostro campionato e ben cinque italiani campioni d'Europa in estate: Donnarumma, Bonucci, Chiellini, Barella, Jorginho, Kjaer e Lautaro Martinez. Contestualmente verranno assegnati anche il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa e il Trofeo Yashin, rispettivamente riservati alla migliore calciatrice del mondo, al miglior giocatore U21 e al miglior portiere.

Cerimonia Pallone d'Oro 2021: dove vederla in tv e in streaming

Alle ore 20.30, a Parigi, Francia, si terrà la consegna del Pallone d'Oro 2021. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Sky e su Mediaset Canale 20. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. Potrete seguire l'evento anche attraverso la diretta testuale sul nostro sito.

Pallone d'Oro 2021: la lista dei 30 candidati

Ecco la lista completa dei 30 pretendenti per il Pallone d'Oro 2021:

Riyad Mahrez (Algeria-Manchester City)

N'Golo Kanté (Francia-Chelsea)

Erling Haaland (Norvegia-Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (Italia-Juventus)

Mason Mount (Inghilterra-Chelsea)

Harry Kane (Inghilterra-Tottenham)

Gianluigi Donnarumma (Italia-Psg)

Karim Benzema (Francia-Real Madrid)

Raheem Sterling (Inghilterra-Manchester City)

Nicolò Barella (Italia-Inter)

Lionel Messi (Argentina-Psg)

Bruno Fernandes (Portogallo-Manchester United)

Pedri (Spagna-Barcellona)

Luka Modric (Croazia-Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Italia-Juventus)

Kevin De Bruyne (Belgio-Manchester City)

Neymar (Brasile-Psg)

Ruben Dias (Portogallo-Manchester City)

Lautaro Martinez (Argentina-Inter)

Simon Kjaer (Danimarca-Milan)

Robert Lewandowski (Polonia-Bayern Monaco)

Jorginho (Italia-Chelsea)

Mohamed Salah (Egitto-Liverpool)

Cesar Azpilicueta (Spagna-Chelsea)

Romelu Lukaku (Belgio-Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Portogallo-Manchester United)

Gerard Moreno (Spagna-Villarreal)

Phil Foden (Inghilterra-Manchester City)

Kylian Mbappé (Francia-Psg)

Luis Suarez (Uruguay-Atletico Madrid)