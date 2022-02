Ucraina, il ds dello Shakhtar attacca l'ambasciata italiana: "Nessun aiuto"

KIEV - "In questo momento siamo a Kiev, non siamo riusciti a venire via in tempo per vari motivi, onestamente anche per errori di qualcuno, non nostri. Da uomini di sport abbiamo fatto la scelta di stare qua ad aiutare i nostri ragazzi, dopodiché penseremo anche a noi come venirne via". Sono le parole ai microfoni di Rai Radio2, ospite di "Campioni del Mondo", il direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk , Carlo Nicolini . "Per il momento abbiamo scorte di cibo - prosegue raccontando del club ucraino bloccato nella capitale - e siamo in contatto con il Console e con l'ambasciata per capire cosa è meglio fare, anche se abbiamo capito che dobbiamo arrangiarci perché grossi aiuti non ne avremo. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Il Console lo sentiamo quotidianamente e cerca di tranquillizzarci. Non siamo gli unici italiani qui a Kiev, avrà sicuramente un'ambasciata già piena con altre persone da supportare. Però a parte darci qualche consiglio, finora non abbiamo ricevuto nessun tipo di appoggio ".

Poi sullo stato d'animo dei calciatori: "Finora sono sorpreso in positivo dalla loro maturità. Sono 35 brasiliani tutti con famiglia, giovanissimi, e per il momento sono anche loro abbastanza abbandonati dalla loro ambasciata. In quattro giorni non hanno ricevuto un solo aiuto. Mi sono mobilitato io questa mattina per trovare i pannolini per i bambini perché non avevano neanche più quelli". Poi conclude: "Io non sto lanciando accuse, ma credo che si possa fare di più".

Le parole del CEO dello Shakhtar

“Il paese è in guerra. La Russia ha effettuato una massiccia invasione dell’Ucraina, le persone vengono uccise - ha dichiarato l’ad dello Shakhtar, Sergei Palkin, in un comunicato pubblicato sul sito del club - Non ci sono parole per descrivere cosa sta succedendo. La comunità globale deve fermare tutto il prima possibile. Invito i club con cui abbiamo giocato, così come la UEFA e decine di milioni di tifosi, a fornire il massimo supporto all'Ucraina. Questa guerra riguarda ogni cittadino europeo. Solo unendo le forze possiamo sconfiggere questa follia. Credo che insieme resisteremo e vinceremo. Ho vissuto molti momenti luminosi con lo Shakhtar, ma personalmente la più grande vittoria della vita sarà vincere questa guerra per l'indipendenza dell’Ucraina".

“Quasi tutto lo staff del club è a Kiev”

“La maggior parte dei giocatori e degli allenatori con le loro famiglie si trova a Kiev. Stiamo cercando di trovare opzioni per evacuare i nostri stranieri e le loro famiglie. Per quello che so, Solomon e Téte sono già fuori dall’Ucraina. Il personale del club resta a casa, nei rifugi antiaerei, negli scantinati, nelle stazioni della metropolitana. Proprio lì dove è più sicuro. Quando possibile, cercano di evacuare le loro famiglie. Al momento, secondo i dati disponibili, non si registrano vittime tra il personale e le loro famiglie. Cerchiamo di tenerci in contatto, scambiare informazioni e supportarci a vicenda. Tutti i nostri pensieri riguardano la fine di questa folle guerra. Ai soldati ucraini, a coloro che difendono il nostro Paese e il suo diritto alla sovranità e all’indipendenza, credo che insieme vinceremo!”.