A Dybala e Immobile il premio "Amico dei Bambini"

MILANO - Giovedì alle ore 20 presso la Sala Orlando di Palazzo Castiglioni in Corso Venezia 47 a Milano, in occasione della presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini, l’Us Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., assegnerà i premi 2021: Amico dei Bambini…Un Esempio per loro. La serata sarà condotta da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, e Barbara D'Urso, nota showgirl e conduttrice televisiva. Verranno premiati nelle rispettive categorie, tra gli altri:

* Danilo Iervolino (Presidente Unione Sportiva Salernitana 1919)

* Federico Cherubini (Football Director Juventus Football Club Spa)

* Frederic Massara (Direttore Sportivo AC Milan)

* Walter Sabatini (Direttore Sportivo Unione Sportiva Salernitana 1919)

* Giancarlo Finardi (Coordinatore Attività Agonistica Settore Giovanile Atalanta BC)

* Alessio Dionisi (allenatore US Sassuolo)

* Ivan Juric (allenatore Torino Football Club)

* Ignazio Abate (Allenatore Allievi Nazionali U16 AC Milan)

* Ciro Immobile (calciatore SS Lazio)

* Davide Calabria (giocatore AC Milan)

* Matteo Pessina (giocatore Atalanta BC )

* Paulo Dybala (giocatore Juventus Football Club Spa)

* Federico Fazio (Salernitana)

* Luca Zanimacchia (giocatore US Cremonese)

* Alberto Brandi (Direttore Sport Mediaset)

* Piero Chiambretti (giornalista)



Nel corso dell’evento sarà illustrato lo scopo benefico del torneo, il cui ricavato andrà alla campagna dell’Associazione Ai.Bi. - Amici dei Bambini: #BAMBINIxLAPACE. All’indomani della notizia dell’ingresso delle truppe russe nel territorio ucraino Ai.Bi. si è subito attivata per portare il proprio aiuto ai bambini e le famiglie dell’Ucraina, dove opera dal 1999. Oltre all’aiuto e l’assistenza ai bambini dell’orfanotrofio Volodarka, dove è attiva da anni con il progetto di Adozione a Distanza, Ai.Bi. sta partecipando all’allestimento di alcuni campi profughi (con reperimento di cibo, acqua, vestiti, coperte e beni di prima necessità, supporto psicologico, attività ludiche) sia in Ucraina sia nella confinante Moldova, dove è altresì presente da oltre 16 anni. Riservato alla categoria Esordienti 2009, il torneo si svolgerà dal 6 Aprile al 5 giugno 2022 presso il centro sportivo Aldini, a Milano in via Felice Orsini 78/84, e vedrà protagoniste 36 squadre tra professionistiche e dilettantistiche. Tra le società iscritte spiccano AC Milan, FC Internazionale Milano, Hellas Verona FC e Torino FC.