Ucraina, morti anche due giovani calciatori e un ex atleta di biathlon

ROMA - Tra le tante vittime del conflitto in Ucraina, ci sono anche due giovani calciatori. Lo riferisce la FifPro, il sindacato mondiale dei calciatori, sul proprio profilo Twitter: si tratta di Vitalii Sapylo (21 anni) e Dmytro Martynenko (25). Sapylo, ex difensore del Karpaty, era un comandante di carri armati ed è deceduto in una battaglia nei pressi di Kiev. Martynenko, invece, nella scorsa stagione miglior giocatore della seconda divisione di cui era stato capocannoniere, è stato ucciso da una bomba caduta sulla sua casa: è morta anche la madre, mentre la sorella di 7 anni è rimasta gravemente ferita. Morto anche un ex componente della nazionale giovanile ucraina di biathlon, Yevhen Malyshev, deceduto in un combattimento ad appena 20 anni, secondo quanto annunciato dalla Federazione.