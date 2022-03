Media inglesi: "Euro 2028 si terrà in Gran Bretagna e in Irlanda"

I Campionati europei di calcio del 2028 si dovrebbero svolgere nel Regno Unito e in Irlanda. Questo è quanto riporta il Daily Mail, che dice anche che la Turchia, unica candidata seria rimasta in corsa, dovrebbe ritirarsi a breve dopo aver fallito sia nella corsa per aggiudicarsi gli Europei del 2016 che in quella per Euro 2024, andato alla Germania. La Russia inizialmente si era candidata, ma dopo lo scoppio del conflitto con l'Ucraina è tagliata fuori dal calcio ( e dallo sport) internazionale. In un primo momento, Gran Bretagna e Irlanda sembrava che avessero l'intenzione di candidarsi per il Mondiale del 2030, ma poi hanno optato per l'Europeo.