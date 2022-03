Rossi torna al Museo del Calcio

E' un ricordo che emoziona le diverse generazioni. È un ricordo che si lega al suo sorriso e alla sua umanità. Al Museo del Calcio, alla presenza di Federica Cappelletti, si è parlato di Paolo Rossi con la presentazione del libro "Per sempre noi due. Le nostre parole d'amore" scritto dalla moglie del campione del mondo del 1982.

Il libro ha offerto l'occasione per ricordare, in particolare oggi, il giocatore azzurro, l'uomo che con coraggio e determinazione ha calcato i campi più prestigiosi e il padre.

All'iniziativa, aperta dal saluto di Matteo Marani, presidente della Fondazione del Museo del Calcio, che ha letto anche un messaggio del presidente Gravina per la famiglia di Paolo Rossi, hanno partecipato Federica Cappelletti, Maria Federica Giuliani, vicepresidente del consiglio comunale e Cecilia Del Re, assessora del Comune di Firenze.