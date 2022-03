Iachini-Baroni, scintille al Tardini per la A

LO SPECIALISTA E IL VETERANO - Lo specialista e il veterano, scintille al “Tardini”. Divisi da pochi mesi all’anagrafe e appartenenti alla stessa generazione di calciatori con fortune diverse ma ugualmente importanti, Beppe Iachini e Marco Baroni promettono spettacolo in una gara che andrà comunque oltre la classifica dove il paragone attuale è decisamente impietoso. Il titolare di cattedra per promozioni conquistate è d’ufficio il tecnico marchigiano che questo campionato lo ha già vinto 4 volte in carriera (Chievo nel 2007/08, Brescia nel 2009/10, Sampdoria nel 2011-12 e Palermo-2013/14) ed ha 346ª panchine in B (oggi è squalificato) in 9 partecipazioni quasi sempre ricche di soddisfazioni.



PARMA AMARO - Non questa alla guida dei ducali dove è approdato a stagione in corso ereditando una squadra da Maresca dopo la 13ª che non è mai riuscita a resettare la retrocessione anche perché, evidentemente, non costruita adeguatamente per farlo. Se anche uno come Beppe non ha tratto il meglio da un organico ricco sulla carta di talenti e rinforzato con Rispoli, Simy e Pandev nel mercato invernale, vuol dire che i limiti sono strutturali. Ma Iachini, nonostante il ritardo dall’8º posto si sia fatto incolmabile (-10), non ha nessuna intenzione di lasciare qualcosa di intentato. Servirà, tuttavia, un’impresa per battere questo Lecce che nelle ultime tre gare ha pareggiato e rischiato due volte di perdere (a Perugia e a Cosenza pari al 96’) ma non muore mai. Anzi, il veterano Baroni - che la B l’ha griffata a Benevento con una indimenticabile Strega (2016-17) - non vede l’ora di tornare a vincere e a imporre sul torneo una supremazia che dal punto di vista del gioco, in verità, non è venuta mai meno.



NUMERI IMPLACABILI - Lo raccontano numeri implacabili non solo quel tandem da sogno Coda-Strefezza arrivato già a 30 gol (18 e 12). Ancora di più quei 1.456 minuti subito dietro al Pisa (2.123’) nei primi due posti che assegneranno la promozione diretta. Lì guarda il Monza di Stroppa che, archiviato il blitz di Alessandria, non si volta al cospetto di un Crotone disperato che arriva al Brianteo per l’impresa impossibile contro il tecnico che solo due anni fa aveva firmato la A degli jonici.



GROSSO E CASERTA - Bello e avvincente dopo il ritorno sulla scena del patron Luca Gallo si annuncia il derby di Calabria. Stellone vuole tutto. Come Bisoli, caricato da quel pari con i salentini a tempo scaduto che ha rovinato i suoi piani salvezza. Ne ha uno preciso la Strega di Caserta che allo “Stirpe” va per cancellare l’umiliazione dell’andata, una sconfitta che ha cambiato in meglio la vita del Benevento ma fatto capire a Grosso che il Frosinone ha tutto per durare lassù!