Ucraina, Beckham presta l'account Instagram ad una dottoressa

KHAKRIV (Ucraina) - David Beckham è un'altra delle icone sportive attive nell'aiutare i cittadini ucraini in questo momento difficile, l'ex leggenda dello United ha prestato il suo account Instagram ad una dottoressa per mostrare la situazione che stanno vivendo i cittadini di Khakriv e gli operatori sanitari. La dottoressa Iryna, a capo di un centro perinatale regionale, ha trascorso la giornata a pubblicare video sul lavoro che i professionisti sanitari stanno portando avanti nei giorni del conflitto. I filmati mostravano neonati in cura e un seminterrato in cui i pazienti dovevano essere trasferiti per sfuggire ai bombardamenti. Beckham (71 milioni di follower su Instagram) ha dichiarato di voler mettere in evidenza l'incredibile lavoro che Iryna e gli operatori sanitari come lei stanno facendo per salvare vite umane in Ucraina. La dottoressa, oltre a gestire il centro è anche anestesista pediatrica, ha affermato di lavorare "24 ore su 24, 7 giorni su 7" dall'inizio dell'invasione russa.