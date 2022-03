Uefa, ecco il nuovo FFP: un assist per gli inglesi

La montagna Uefa ha partorito il topolino: un nuovo Financial Fair Play che sarà la versione annacquata del precedente. Lo rivela uno scoop del New York Times. Il salary cap, per anni ventilato da Ceferin, non è passato a favore di un compromesso, raggiunto dopo un anno di negoziati coi club di élite: non si potrà spendere per la rosa (stipendi e ammortamenti) più del 70% dei ricavi. Insomma, un limite ibrido non rigidamente determinato ma rapportato al fatturato. Il 7 aprile le nuove regole saranno presentate all’executive board Uefa. Col nuovo regime, gli equilibri di potere del mercato europeo rimarranno immutati: i club ricchi potranno spendere più di tutti e rastrellare i migliori talenti offrendo loro gli stipendi più alti.