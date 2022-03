Andes, Taroni confermato presidente: «Più tutele per gli steward»

«Il nuovo corso - spiega il presidente Taroni - si pone l’obiettivo di perseguire con rinnovato impegno l’obiettivo del miglioramento delle condizioni del contesto lavorativo in cui operano gli steward. In particolare, la valorizzazione del ruolo del DGE (Delegato Gestione Evento) e l’apertura delle adesioni all’associazione per gli SLO (Supporter Liaison Officer), altra figura sempre più rilevante come collegamento tra club e tifosi. Per quanto riguarda la figura dello steward, c’è la necessità di tutele previdenziali adeguate e la garanzia di un salario minimo nazionale. In questo periodo - prosegue Taroni - Andes ha affrontato con spirito di responsabilità e anche di sacrificio le nuove sfide della sicurezza, dettate in primis dalla pandemia da Covid 19, implementando le funzioni di gestione dello stadio. Ad esempio, abbiamo tutelato con grande sensibilità l’appello di pace ‘No War’ espresso da numerose tifoserie d’Italia, nel rispetto delle normative dei diversi impianti. Sul fronte della cronaca, le recenti tensioni tra tifoserie, generate per esempio dall’esposizione di uno striscione a Verona riguardante temi non sportivi, si sono tutte verificate in zone esterne agli stadi, in aree di non competenza di delegati sicurezza e steward».