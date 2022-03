"Abramovic lascia il Chelsea ma non il calcio: ecco chi può acquistare"

SMIRNE (Turchia) - Tra circa 24 ore si conoscerà il numero esatto dei candidati scelti dalla Raine Group, l'istituto bancario incaricato del passaggio di proprietà ai vertici del Chelsea, per la successione di Roman Abramovic, ma l'oligarca russo - che ha deciso di lasciare i Blues in cambio di circa 3 miliardi e 600 milioni di euro - potrebbe non abbandonare il mondo del calcio. Stando infatti a quanto riferito da Fanatik, autorevole quotidiano sportivo turco, nel suo futuro potrebbe esserci la presidenza del Göztepe Spor Kulübü, club fondato nel 1925 con sede a Smirne ed attualmente terz'ultimo in Super Lig, a -8 dalla zona salvezza. Sulle colonne del giornale ottomano si apprende che Abramovic avrebbe già formalizzato un'offerta d'acquisto all'attuale proprietario (fresco di dimissioni) della società egea, Mehmet Sepil: i due dovrebbero inoltre incontrarsi di persona nei prossimi giorni.