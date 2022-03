Siparietto in nazionale tra i fratelli Milinkovic: Vanja sfida Sergej

Simpatico siparietto tra i fratelli Milinkovic Savic, Vanja e Sergej, dopo la partita vinta dalla Serbia in amichevole contro l'Ungheria. Al termine della sfida, il portiere del Torino si è soffermato su un particolare episodio della gara, rivelando la sua intenzione di voler tirare lui stesso una punizione: “Alla fine, era il calcio di punizione che volevo tirare, ma l’ho lasciato a mio fratello perchè di sua competenza". Il centrocampista della Lazio si è sentito tirato in mezzo e ha subito replicato, scherzosamente: "Stai lì in porta. Zitto e difendi". Allora, Vanja ha deciso di lanciare la sfida al fratello maggiore: "Te lo mostrerò nella prossima partita".