Addio a Emiliano Mascetti: capitano e leggenda del Verona

Grande lutto nel mondo del calcio: dopo una lunga malattia si è spento all'età di 79 anni Emiliano Mascetti, storico capitano e bandiera dell'Hellas Verona. Nato a Como l'11 marzo 1943, dopo aver mosso i primi passi nella squadra della sua città si trasferì al Pisa prima di approdare nel 1967 all'Hellas Verona. La maglia gialloblù diventerà la sua seconda pelle tanto da diventare il recordman di presenze con la divisa degli scaligeri in Serie A. Vestì poi anche la maglia del Torino prima di tornare al Verona e chiudere qui la carriera da calciatore.

Lo scudetto da ds del Verona e l'esperienza alla Roma

Appesi gli scarpini al chiodo, ricoprì il ruolo di ds del club veneto vincendo lo storico scudetto 1984-85. Successivamente si trasferisce alla Roma, con cui lavora per ben otto stagioni, dal 1988 al 1996, vincendo una Coppa Italia e portando i giallorossi in finale di Coppa Uefa. Dal 1996 al 2002 è il ds dell'Atalanta, mentre in seguito collabora con la Sampdoria.

L'ultimo saluto del Verona

Appresa la notizia della morte, l'Hellas Verona, con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, ha voluto ricordarlo così: "Il Presidente Setti e tutto l'Hellas Verona Football Club piangono la scomparsa della Leggenda gialloblù Emiliano ‘Ciccio’ Mascetti, dapprima bandiera sul campo e poi Direttore Sportivo dello Scudetto. Un abbraccio colmo di affetto e commozione al figlio Matteo e a tutta la famiglia".