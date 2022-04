Lo Shakhtar per l'Ucraina: in campo con i nomi di Mariupol, Irpin e Bucha

ATENE (Grecia) - I giocatori dello Shakhtar Donetsk hanno giocato ieri la prima amichevole del "tour della pace", contro l'Olympiacos Pireo, un match che ha visto i ragazzi di De Zerbi scendere in campo con i nomi delle città più colpite dal conflitto con la Russia. Sulle maglie arancioni infatti erano scritti i nomi di Mariupol, Irpin e Bucha oltre ad altre città coinvolte. Sugli spalti dello stadio di Atene, 176 giocattoli erano stati collocati sui sedili vuoti in ricordo dei bambini uccisi nella guerra. Queste le parole del capitano Taras Stepanenko: "Prima della partita ho parlato ai miei compagni ricordando quel che succede in Ucraina. Dopo, dall'emozione molti erano in lacrime". La compagine ucraina ha perso per 1-0, giovedì 14 aprile sarà di nuovo in campo contro il Legia Danzica, poi il 19 a Istanbul contro il Fenerbahce, e il 1° maggio a Spalato contro l'Hajduk.