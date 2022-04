Balotelli show, uscita a quattro con Viviano e palpatina social a Francesca

È il solito Mario Balotelli, ma l'attaccante dell'Adana Demirspor sembra aver trovato una metà comprensiva ed amante della sua esuberanza. Nel corso di una uscita turca a quattro con Emanuele Viviano (portiere del Karagümrük) e la moglie Manuela Tosini, Supermario ha pensato di rendere più social la serata tra ex di Serie A, postando qualche scatto: prima il selfie con Viviano, poi con la compagna Francesca Monti, ancora una una foto con entrambi. Infine la mossa a sorpresa: un'altra posa con Francesca, dove però la mano scivola fino ad arrivare a stringere il seno della ragazza. L'intento di Balotelli diventa chiaro leggendo il messaggio non troppo in codice: "Never lose the grip/Mai lasciare la presa". Seguono faccine e cuoricino. La Monti deve averla presa comunque bene perchè ha poi ripostato la storia sul suo profilo. Sullo sfondo, le luci di Istanbul.