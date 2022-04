Follia a Gabicce, papà di un baby calciatore aggredisce un tecnico: rischia un rene

GABICCE MARE (Pesaro-Urbino) - Un'incredibile storia di violenza arriva da Gabicce Mare , paese in provincia di Pesaro-Urbino. Durante una partita di un torneo riservato a squadre della categoria Esordienti, il padre di un ragazzo di 12 anni, un 40enne romano di un metro e 90 centimetri per oltre 100 chilogrammi di peso, sul punteggio di 2-0 per la propria squadra, entra in campo dopo aver visto l'allenatore avversario sedare una mini-rissa tra giovani calciatori. Lo punta, gli rifila un pugno violentissimo in pieno volto poi, una volta steso a terra, gli infligge un terribile calcio, che gli provoca una lesione al rene . Resta poi sul terreno di gioco, pronto a proseguire con chiunque altro si fosse avvicinato, fino a che non interviene un secondo genitore, di professione poliziotto, che riesce ad identificare l'uomo, non senza alcune resistenze. Il tutto mentre un'ambulanza del 118 porta via il tecnico, di nome Francesco Latini, impiegato di 33 anni e mister dell'Accademia Asd Terni, impegnato nel giorno di Pasqua contro la Polisportiva Gdc Ponte di Nona.

Latini dal letto d'ospedale: "Fortunatamente sto bene"

"È stata una scena violenta e se penso che il nostro Francesco ha rischiato di perdere un rene per colpa di un tizio che sembrava come impazzito, dando pugni e calci ad un ragazzo che non aveva fatto niente. La partita è stata sospesa, noi siamo usciti e quella persona è poi tornata per chiedere scusa. L’abbiamo cacciata via mentre i ragazzini hanno iniziato a piangere. Francesco è stato portato all’ospedale di Cesena per ricucirgli la lesione al rene. Poi per fortuna il sanguinamento si è fermato e non c’è stato bisogno di operare", racconta Maurizio Santini, accompagnatore e collaboratore del giovane tecnico. Sul profilo fb dell’Accademia Asd Terni si legge: "Ci dissociamo da ogni forma di violenza sia essa verbale o ancor peggio fisica. Il calcio deve essere solo un divertimento. Tutta la società e lo staff sono vicini al nostro istruttore Francesco... ti aspettiamo presto in campo e ti aspettano i tuoi ragazzi". E Latini, dal letto d’ospedale di Cesena scrive: "Sto bene, fortunatamente ma ho rischiato di farmi male seriamente. I miei ragazzi mi danno la forza di credere che ci sia ancora nel mondo un barlume di speranza nonostante tutta l’immondizia umana che lo popola". L'aggressore, invece, che dovrà rispondere di lesioni gravi, riceverà con tutta probabilità un Daspo a vita.