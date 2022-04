Juve, Max Allegri evita Lapocalisse

La finale di coppa Italia è Inter-Juve. Per come sta girando, immagino che Lapo Elkann tuitterà (mentre scrivo l’ha già fatto?) da Cascais oppure dalla barca di Bezos stavolta a favore dell’allenatore (ipotizzo “di nuovo Allegri, ma fino a quando e soprattutto perché? Smile, Max”). Dal canto suo Andrea Agnelli inviterà il primo maggio Zizou Zidane allo Stadium per assistere a Juve-Venezia, mostrare al pubblico non proprio soddisfatto la maglia numero 21 e alimentare altre nostalgie e fantasie giornalistiche. Infine la consigliera Fifa Evelina Christillin, cara amica, dichiarerà che Conte è il più bravo, anche Allegri lo è, bravo, ma non abbastanza, e pure Pirlo non era malaccio, mentre Sarri non faceva proprio per noi (per loro). Forse quest’ultima se la risparmierà.