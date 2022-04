Balotelli furioso per Raiola, botta e risposta social: "Mario te l'avevo detto..."

"Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato. È la seconda volta in 4 mesi che mi uccidono. Sembro anche in grado di resuscitare". Sono le parole apparse sugli account Twitter e Instagram ufficiali di Mino Raiola in risposta alle voci sulla sua morte. Anche Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele, si è affrettato a chiarire la situazione. "Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo". Tra chi ha commentato la vicenda c'è anche Mario Balotelli, che sui social ha difeso Raiola con un "botta e risposta" al veleno.