Respinto il ricorso dei veneti: Salernitana-Venezia si gioca

Il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato il ricorso del Venezia per la gara non disputata per problematiche Covid lo scorso 6 gennaio. Accolte le tesi difensive della società di Iervolino che ha dimostrato l'impossibilità a scendere in campo nel rispetto delle normative vigenti all'epoca dei fatti e poi modificate dall'accordo Governo-Figc-Leghe. Giovedì 5 in campo, ed è già corsa al biglietto per il match salvezza: venduti oltre 20 ila biglietti

