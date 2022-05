Lecce, Corvino: "Pagliacciata di Contini, intervenga la Procura federale"

LECCE - Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica del Lecce, nel corso di una conferenza stampa ha chiesto che la Procura federale apra un'inchiesta su quanto accaduto sabato scorso nella partita a Vicenza. Il match era stato interrotto per circa 15 minuti, a seguito del lancio di una bomba carta in campo, che avrebbe provocato il ferimento del portiere vicentino, Contini, portato poi in ospedale. L'incontro è stato successivamente vinto per 2-1 dal Vicenza, che ha rimontato l'1-0 dei giallorossi. Per Corvino "quello che è accaduto è stata una sceneggiata, una pagliacciata ai danni di una città e di un territorio. Una gara alterata che ha creato un clima di tensione, a cui è seguita una lunghissima sospensione".