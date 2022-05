Olanda, Davids è il nuovo assistente di Van Gaal: "Sono entusiasta"

ROMA - L'ex centrocampista di Inter , Juventus e Milan Edgad Davids è stato nominato - con effetto immediato - nuovo assistente dell'allenatore dell' Olanda Louis Van Gaal , che lo ha allenato agli inizi della sua carriera nell' Ajax . Sostituisce Henk Fraser , che la prossima stagione allenerà l' Utrecht , e lavorerà al fianco di Danny Blind , il primo assistente. "Sono lieto che Edgar Davids si unisca al nostro staff tecnico - ha detto Van Gaal in una dichiarazione della KNVB , la federazione calcistica olandese - Le nostre strade si sono incrociate regolarmente in passato e sono convinto che ricoprirà questo ruolo in modo eccellente".

Nel '95 l'Ajax battè il Milan in finale di Champions

Nel 1995 Van Gaal infatti ha vinto la Champions League con l'Ajax, che comprendeva Edwin Van der Sar, Frank e Ronald de Boer, Clarence Seedorf, Marc Overmars ed Edgar Davids, che ha giocato anche con Barcellona e Tottenham. I lancieri batterono in finale il Milan Campione d'Europa e che giocava la sua terza finale di Coppa Campioni consecutiva.

Davids: "Sono entusiasta"

Così Davids: "Non sono solo orgoglioso, ma anche molto entusiasta, di poter continuare la mia carriera di allenatore con un uomo così famoso come Louis Van Gaal e di poter lavorare con il top assoluto dell'Olanda". L'ex bianconero vanta 74 presenze, di cui 12 come capitano, con la selezione Oranje. I Paesi Bassi si sono qualificati per Mondiali che si svolgeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre e affronteranno nel Gruppo A Qatar, Senegal ed Ecuador.