Capello infiamma il forum: “Al Var serve chi capisce di calcio. Io mai invitato a Coverciano"

ROMA - Fabio Capello , intervenuto al forum “Il calcio che l’Italia si merita ” , esprime il suo parere in merito al versante industriale del calcio e sottolinea l'importanza del settore giovanile come viatico per il raggiungimento di risultati di prestigio a livello internazionale: "Il calcio a livello industriale, penso che oggi bisogna avere una visione internazionale delle cose. Cercare di trovare il meglio dove oggi stanno ottenendo risultati. Ma soprattutto avere grande attenzione alla fase sportiva. Parlo di campo, parlo di calcio". Secondo l'analisi di Capello, i risultati sportivi arrivano solo dopo aver fatto " un lavoro molto grande e in profondità , quindi settore giovanile. Insieme a una dirigenza che abbia una visione internazionale e con idee innovative. Secondo me siamo arretrati sotto questo aspetto . Il campionato italiano, ognuno guarda al suo orticello, e non hanno un'idea di insieme su dove andare. Prendiamo la parte positiva delle critiche".

Capello sui settori giovanili e il Var

Capello lancia inoltre una critica sulla gestione dei settori giovanili: "Un allenatore ha detto che i miglioramenti si hanno tra i 4 e i 7 anni. Ma di che parliamo? Fino a 10 anni il divertimento deve essere l'unica cosa, tutti devono giocare e partecipare. Non si può fare la tattica. Questo che manca nel settore giovanile italiano e che non vedo. Se qualcuno non ha una visione futura i debiti mangeranno le società". Capello fa anche una disamina sul Var: "Tempo effettivo è fondamentale, tutti devono giocare gli stessi minuti in tutti i campionati. Da noi come sbagliano i giovani vengono subito bocciati ed è una cosa pazzesca. Il Var, per me deve intervenire raramente, solo quando fa un errore grave l'arbitro e metterei accanto qualcuno che ha giocato a calcio e conosca cosa voglia dire un contrasto. Secondo me in Italia arbitrano con molta paura di commettere errori e fischiano tantissimo".