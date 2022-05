Ancelotti: "Il calcio italiano deve migliorare nello spettacolo"

Segui LIVE sul nostro sito il forum "Il calcio che l'Italia si merita"

"Mancano i talenti"

Diverse le cose da cambiare secondo Ancelotti, che ha registrato il suo intervento: "Secondo me il calcio italiano oggi non è molto attrattivo per tante ragioni. C'è l'aspetto tecnico, perché in questo momento mancano figure di riferimento, con una generazione di calciatori che dopo il 2006 ha avuto difficoltà a esprimersi e a far amegere nuovi talenti. Poi è vero che è arrivato il successo all'Europeo, ma la qualità individuale dei giocatori italiani in questo momento non è come era 15 anni fa". Il problema, prosegue l'allenatore emiliano, è che "in questo momento i calciatori italiani, soprattutto quelli giovani, fanno fatica a trovare spazio nelle squadre di massima categoria. C'è la tendenza, soprattutto con il decreto crescita, di avvantaggiare i giocatori stranieri. Nel 2019 c'è stata una finale degli Europei Under 19 tra Italia e Portogallo, vinta dai lusitani dove tutti giocavano in campionati di primo piano. Gli italiani no".

"No al Var a chiamata"

Questo invece il parere di Ancellotti sul 'Var a chiamata' proposto da più parti: "Non sono d'accordo, ma credo che il Var vada migliorato. Non può intervenire in tutti i contatti dentro l'area di rigore, ma deve solo correggere errori grossolani. Utile, ma migliorabile. Sul tempo effettivo sono invece d'accordo. La prossima regola deve essere il tempo effettivo. Si arriva adesso a partite con 10 minuti di recupero. Bisogna chiarire questo aspetto qui - conclude l'allenatore del Real Madrid -, si eliminerebbero tante cose inutili e tante simulazioni. È ora di introdurlo".