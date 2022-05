Luis Enrique dà i convocati della Spagna con un video al museo

SPAGNA - Per annunciare i convocati della Spagna per le prossime quattro partite di Nations League Luis Enrique ha girato un video all'interno del museo dedicato alla nazionale spagnola, pubblicato poi sui social. Le Furie Rosse affronteranno il Portogallo di Cristiano Ronaldo il 5 giugno, la Repubblica Ceca il 5 e il 12 e la Svizzera il 9. Nella lista dei convocati l'unico "italiano" è Morata della Juventus, che è stato annunciato dal ct mentre è seduto su un'automobile che trasporta due figure emblematiche della nazionale spagnola come Kubala e Di Stefano. Di seguito l'elenco completo dei giocatori chiamati.