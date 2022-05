Eto'o sotto accusa: "Non paga il mantenimento alla figlia Erika"

Nuovi guai personali per Samuel Eto'o , che finisce sotto accusa per il mancato pagamento del mantenimento alla figlia Erika. Sebbene un tribunale abbia riconosciuto, quattro anni fa, l'ex attaccante di Barcellona e Inter come padre della giovane, lo stesso Eto'o non avrebbe mai pagato i 1.400 euro al mese che deve per gli alimenti della figlia. L'ex calciatore camerunese sarebbe inadempiente, a oggi, per 40 mila euro.

La storia di Erika

La madre di Erika, Adileusa 'Dee Dee' do Rosario, ha raccontato la sua vicenda al giornale spagnolo "La Vanguardia" spiegando che Eto'o, in questi anni, "non ha mai dato niente alla ragazza, neanche un lecca lecca dal giorno in cui è nata. Assolutamente nulla, nonostante la sentenza giudiziaria. Erika è cresciuta senza il padre ed è molto dispiaciuta perché non le ha nemmeno dato l'opportunità di incontrarlo". Adileusa ha raccontato che l'ex calciatore non si è interessato della figlia neanche quando, a tre anni e mezzo, si è dovuta operare per l'asportazione di un rene nonostante per i medici fosse importante parlare con Eto'o per capire se ci fosse una familiarità con alcune patologie. Il caso di Erika non è l'unico per l'ex attaccante camerunese, che ha già dovuto affrontare altri due contenziosi giudiziari per altrettante figlie.