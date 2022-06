Nations League, pari tra Spagna e Portogallo. Haaland spinge la Norvegia

E' già entrata nel vivo la Nations League , che aspettando l'Italia di Mancini, prossimamente impegnata con Germania, due volte, Inghilterra e Ungheria, gioca le sue gare di Serie A, Serie B, Serie C e Serie D . Il match-clou della serata è senza dubbio il derby iberico tra la Spagna e il Portogallo con le Furie Rosse di Luis Enrique, che si portano avanti sui lusitani grazie a una rete dello juventino Morata , ma che si fanno raggiungere da Horta , entrato al posto del milanista Leao , su assist dell'altro ex-Juve Cancelo . Senza traccia la prova di Cristiano Ronaldo , partito in panchina e subentrato a Otavio a poco meno di mezz'ora dalla fine. Per quanto riguarda la massima serie, finisce 2-1 la sfida tra la Repubblica Ceca , in gol due volte con Kuchta , e la Svizzera , "carnefice" degli Azzurri nelle qualificazioni per Qatar 2022, che pareggia momentaneamente grazie a Okafor.

Nations League, Serie B: Haaland decisivo

Nella LeagueB, decisivo Haaland: il nuovo centravanti del Manchester City di Guardiola decide la sfida di Belgrado tra Serbia e Norvegia. Un rigore del fantasista del Lipsia Forsberg e il sigillo dell'ex-juventino Kulusevski, risultano decisivi per la vittoria della Svezia in Slovenia. Pari, 2-2, tra Israele e Islanda. Non disputata la sfida tra Albania e Russia, già condannata alla retrocessione in virtù delle sanzioni internazionali.

Nations League, Serie C: brilla il "napoletano" Kvaratskhelia

Nella League C spicca il poker della Georgia su Gibilterra, con Kvaratskhelia, nuovo acquisto del Napoli grande protagonista, autore del gol che sblocca il match e di un assist vincente. Bella vittoria anche per la Grecia, che grazie all'acuto di Bakasetas passa in Irlanda del Nord. Pari, 1-1, tra la Bulgaria e la Macedonia, "incubo" dell'Italia di Mancini, e 2-0 del Kosovo a Cipro grazie alle reti dell'ex laziale Berisha e di Zhegrova. Grecia corsara

Nations League, Serie D: Estonia ok contro San Marino

Nella League D, bel successo dell'Estonia, che supera 2-0 San Marino grazie alle reti di Kirss e Tamm.