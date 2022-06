La Lodigiani festeggia 50 anni di storia: sulla maglia celebrativa c'è anche Totti

La Lodigiani festeggia 50 anni di storia e Umbro, che dall’anno scorso è sponsor tecnico della terza squadra di Roma, ha realizzato una maglia celebrativa che sarà in vendita nello store ufficiale di Umbro Italia. La maglia è di colore rosso e al centro ha il logo del cinquantenario, ma con un dettaglio che la rende davvero speciale: nel 50 sono infatti elencati centinaia di nomi dei calciatori che hanno fatto la storia della Lodigiani, fra cui i campioni del mondo Francesco Totti e Luca Toni , il campione d’Europa Alessandro Florenzi , l’ex Juve, Lazio e Inter Antonio Candreva e l’ex Parma Luigi Apolloni . Oltre loro, naturalmente, decine e decine di giocatori che hanno calcato i campi della serie A e della serie B. Gli anni passano, ma intere generazioni di tifosi non dimenticano le gioie e le sofferenze che la Lodigiani ha fatto vivere loro. Una storia lunga e gloriosa, raccolta dall’attuale Asd Lodigiani Calcio 1972, che da diversi anni ha avviato un importante progetto, che fonda le sue basi sul settore giovanile. La maglia celebrativa è stata realizzata in edizione limitata: solo 200 pezzi, tutti numerati. La numero 1 andrà di diritto a Giuseppe Malvicini , il fondatore del club, nel 1972, e tutt’ora Presidente onorario della squadra presieduta da Andrea Simonetti. Alla Borghesiana domani, sabato 11 giugno, alle ore 17, si terrà una partita a cui parteciperanno anche molte vecchie glorie e che darà il via alle celebrazioni.

La storia della Lodigiani è fatta di alti e bassi e racconta quanto il calcio possa entusiasmare. Nei primi anni di attività la squadra partecipa a trofei amatoriali, dopodiché nel 1974 viene affiliata alla Figc partecipando dapprima al campionato di seconda categoria e successivamente a quello di promozione. Dopo sei stagioni di militanza nel campionato di Promozione Lazio, nella stagione 1979-1980, con la guida tecnica di Mastrantonio, la Lodigiani conquista la promozione in Serie D. A partire dalla stagione 1981-1982 la guida tecnica viene affidata a Guido Attardi, che allenerà la Lodigiani per nove stagioni portandola in serie C2. Ad Attardi si deve la scoperta di giocatori come David Di Michele e Luca Toni e la nascita del "Modello Lodigiani”. Gli anni ’90 videro la Lodigiani giocare in serie C1 e, qualche anno dopo, sfiorare addirittura il salto in serie B (stagione 1993-1994). E’ in quel periodo che sulle maglie del club c’era Umbro, un connubio durato oltre dieci anni e che è tornato lo scorso anno.

“E’ un orgoglio far parte della storia cinquantenaria di questo club”, commenta Michela Tedone, marketing manager di Umbro Italia. “Noi abbiamo una storia quasi centenaria, comprendiamo bene dunque il valore del tempo. Con Lodigiani stiamo facendo un bel percorso insieme, crediamo entrambi nei giovani e questo ci dà speranza nel perseguimento dei nostri reciproci obiettivi”.

“Crediamo fermamente in questo progetto”, prosegue Luigi Boccia, Teamwear e Sponsorship Manager di Umbro Italia. “E la recente vittoria del campionato regionale Under 17, con conseguente accesso alle fasi nazionali, conferma che lo staff della Lodigiani sta svolgendo un grandissimo lavoro”.