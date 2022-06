Fuorigioco semiautomatico nel calcio: come funzionerebbe la nuova regola

Come funziona il fuorigioco semiautomatico?

Intorno al campo saranno posizionate ben dodici telecamere al fine di avere una visione totale su tutto ciò che accade all’interno del rettangolo di gioco mentre sarà compito dell’intelligenza artificiale, tramite un sistema speciale di tracciamento dello scheletro, monitorare 29 punti sul corpo di ogni giocatore in campo per valutare l’eventuale irregolarità. E se il computer sarà in grado di definire il momento esatto in cui viene effettuato un passaggio, l’algoritmo sarà capace di stabilire in solo mezzo secondo l’effettiva presenza del fuorigioco. Il vantaggio più grande? Abbattere i tempi delle rilevazioni. Basteranno 20 secondi per le comunicazioni tra tecnologia e Var e tra Var e arbitro, che sarà sempre chiamato alla decisione finale.

Cosa hanno detto Infantino e Collina

“Con l’Ifab valutiamo una possibile modifica alla regola del fuorigioco per rendere il calcio più spettacolare e che favorisca maggiormente il calcio offensivo. Stiamo testando una nuova versione della regola del fuorigioco, è un test in corso - ha detto il presidente della Fifa - È un test che era stato programmato per iniziare prima del Covid, ma ora è in corso. L’obiettivo è dare più vantaggi alla squadra che attacca. Nella storia dell’Ifab la regola del fuorigioco si è evoluta un paio di volte e sempre nel senso di dare vantaggio a chi attacco. Va però valutata bene, il rischio è di fare modifiche che abbiano impatto negativi”. “Stiamo facendo queste valutazioni, adesso stiamo conducendo test in Olanda, Italia e Svezia - ha aggiunto Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitrale FIFA - Tireremo le somme quando avremo prove e risultati di questi test”.