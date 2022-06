Ufficiale, le cinque sostituzioni diventano definitive: la scelta dell'Ifab

DOHA (Qatar) - L'International Board (Ifab) ha approvato in modo definitivo la regola delle cinque sostituzioni nel calcio, introdotta in via straordinaria durante la pandemia. I cinque cambi erano stati prorogati più volte, fino al 31 dicembre 2022. Nella riunione odierna, l'IFAB ha accolto le raccomandazioni del Football and Technical Advisory Panels e il forte sostegno dell'intera comunità calcistica, introducendo questa opzione in modo permanente, nel corso della sua 136ª assemblea generale annuale, in corso a Doha, in Qatar.