Ronaldo, ecco la villa da 20 milioni dove andrà a vivere dopo il ritiro

Nonostante la carta d'identità dica 37 anni, Cristiano Ronaldo non ha minimamente intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Eppure il fuoriclasse portoghese ha già scelto la villa dove andrà a vivere insieme a Georgina e i figli dopo il suo ritiro dal calcio giocato. Una fonte vicina all'ex Juve, al The Sun ha detto: "Ha lottato per la perfezione durante tutta la sua carriera calcistica e vuole lo stesso fuori dal campo. Vuole che tutto vada bene per lui e la sua famiglia. Si ritirerà lì una volta che la sua carriera sarà finita e vuole essere felice al 100% di questo".