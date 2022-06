Golden Boy 2022, ottima partenza di Nicola Zalewski

A 24 ore dalla partenza del Golden Boy 2022 - il trofeo assegnato al miglior Under 21 dell'anno solare - il giovane talento della Roma Nicola Zalewski risulta essere uno dei più votati nell'elenco dei 100 candidati alla vittoria finale della categoria "Golden Boy Web". Per lui - al momento - circa 20.000 preferenze. Il premio - giunto alla sua XX edizione - verrà assegnato a Torino a metà novembre. Tra gli italiani in gara troviamo Wilfried Gnonto (Zurigo), Fabio Miretti (Juventus), Destiny Udogie (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta), Simone Pafundi (Udinese), Sebastiano Esposito (Inter), Matteo Cancellieri (Verona), Edoardo Bove (Roma) e Ndour (Benfica), Passando ai calciatori che militano nel nostro campionato troviamo invece Moustapha Cissé (Atalanta), Hickey (Bologna), Agoumé (Inter), Radu Dragusin (Juventus), Raul Moro (Lazio) Luka Romero (Lazio), Matias Soulè (Juventus), Felix Afena-Gyan (Roma), Janis Antiste (Spezia), Lazara Samardzic (Udinese). Ai primi posti della classifica generale, infine, troviamo al momento Eduardo Camavinga del Real Madrid, Piero Hincapié del Bayern Leverkusen e Gavi del Barcellona.