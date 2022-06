Calciatori più social, in cima alla classifica c'è Ronaldo

ROMA - C'è sempre lui, Cristiano Ronaldo, in vetta alla classifica dei calciatori più social . La stella del Manchester United e della nazionale portoghese è davanti a Lionel Messi, seguito a sua volta da Neymar. Un primato senza storia per l'ex Juve, visto che i due sul podio sono stati entrambi più che doppiati dal campione di Madeira.

La classifica delle interazioni

Questo quanto emerge dal monitoraggio continuativo di Talkwalker, multinazionale specializzata nella Social e Consumer Intelligence: secondo i loro dati, Cristiano Ronaldo in quest'ultima stagione calcistica (periodo di rilevazione: 15 agosto 2021 - 30 maggio 2022) ha totalizzato 1,9 miliardi di interazioni social a livello mondiale, mentre Lionel Messi si è fermato 737 milioni, davanti alle 613 milioni di Neymar. Per quanto riguarda la Serie A, il calciatore più social dell'ultima stagione è stato Paulo Dybala della Juve, che occupa l'8° posizione della classifica generale con 98 milioni di interazioni social totali. A seguire c'è il milanista, campione d'Italia, Zlatan Ibrahimovic, che lo segue a poca distanza al 9° posto con 89 milioni. Per scovare il primo italiano bisogna scendere fino al 50° posto, occupato da Federico Chiesa con 23 milioni. Più indietro altri azzurri come Gianluigi Donnarumma 61esimo (19,2 milioni), Leonardo Bonucci 63esimo (19 milioni) e Giorgio Chiellini 83simo (14,5 milioni).