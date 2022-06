Zidane: "Testata a Materazzi? Insultò mia sorella"

PARIGI (Francia) - Compie oggi 50 anni Zinedine Zidane, per l'occasione il quotidiano francese Equipe ha intervistato l'ex Juventus. Un'intervista a 360° quella rilasciata da Zizou con focus soprattutto sul presente. Zidane infatti è senza panchina e vuole valutare bene la sua prossima decisione: "Se torno ad allenare è per vincere. Lo dico con tutta modestia. Ecco perché non posso andare da nessuna parte - aggiunge - Il Psg? Mai dire mai". Non poteva mancare un accenno alla finale dei Mondiali 2006 quando lasciò la sua Francia in 10 dopo la famosa testata rifilata a Marco Materazzi: "Materazzi non disse niente di mia madre. Ha detto spesso di non aver insultato mia madre ed è vero. Ma ha insultato mia sorella, che in quel momento era con mia madre, che non stava bene".