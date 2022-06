Antoine Griezmann ha sfoggiato un look sorprendente. In alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram, l'attaccante francese ha mostrato dei capelli cortissimi, ai quali ha aggiunto un colorato arcobaleno. Migliaia i commenti dei followers, divertiti dal nuovo look del centravanti dell'Atletico Madrid. Griezmann è reduce da una stagione poco prolifica, con soli tre gol segnati in 29 gare di campionato.