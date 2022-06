"Messi, che fai? Dormi?" La foto di Suarez fa il giro del web

IBIZA (Spagna) - Tempo di vacanze per i calciatori, in attesa della ripartenza dei ritiri con i propri club, e occasione di trascorrere il tempo insieme ai vecchi amici, come Messi e Suarez. I due ex compagni d'attacco del Barcellona stanno infatti recuperando le energie ad Ibizia in compagnia delle loro mogli Antonela Roccuzzo e Sofia Balbi, la sorella Mariana e il suo fidanzato e di un altro ex azulgrana: Fabregas, anche lui insieme alla sua dolce metà. Divertimento per le coppie che si sono ritrovate in un noto locale dell'isola per festeggiare, poi è scattato il tempo della siesta, soprattutto per la Pulce. Ad immortalare il fenomeno argentino nel momento del riposo è proprio Luis Suarez che su Instagram ha pubblicato una storia molto divertente. L'uruguagio ha forografato Messi sul divano e lo ha stuzzicato con questa didascalia: "Hai sonno papi? Sono le 18:09, dai amico".