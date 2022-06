Come vincere nella vita: la struggente storia di Neymar

La storia di Neymar Jr merita di essere raccontata dall'inizio alla fine perché è la storia bellissima di un riscatto di vita prima che di un clamoroso successo sportivo. Con le due cose che non si escludono a vicenza. Di talento il brasiliano ne ha avuto fin da piccolo quando a San Paolo dava i primi calci ad un pallone per strada. Nato il 5 febbraio del 1992, Neymar si avvicina al calcio da giovanissimo perché in Brasile è per le strade che si formano i fuoriclasse. A 11 anni tra le fila delle Giovanili del Santos ebbe già modo di dimostrare il proprio talento e di catturare l'attenzione dei principali club europei. A 14 anni il Real Madrid si informa sul ragazzo e chiede di portarlo in Europa ma è qui che arriva la prima svolta della vita di O'Ney. Il ragazzo e la sua famiglia hanno la forza di rinunciare a 300mila euro e al richiamo dell'Europa preferendo completare la propria crescita in patria. Dopo aver terminato la sua maturazione al Santos l’attaccante brasiliano decide finalmente di volare in Spagna ma non al Real Madrid. Le strade fra il più grande talento brasiliano e il Barcellona si incrociano in modo quasi imprevedibile. In blaugrana rimane per 4 stagioni collezionando 68 gol in 123 presenze e regalando momenti di goduria calcistica accanto a Messi e Luis Suarez. Insieme vincono la Champions League nel 2015 battendo in finale la Juventus per 3-1 (con Neymar grande protagonista e autore di una rete).