Fuorigioco semiautomatico ai Mondiali: cos'è e come funziona

La Fifa ha confermato ufficialmente l'introduzione del fuorigioco semiautomatico in occasione del Mondiale 2022 in Qatar. "La tecnologia di rilevamento semiautomatico del fuorigioco sarà utilizzata dal 21 novembre in occasione della Coppa del Mondo Fifa 2022 in Qatar", ha ufficializzato in una nota. Ma di che cosa si tratta? Il "semi-automated offside" è un sistema di monitoraggio tecnologico più avanzato a supporto del Var . È basato su telecamere dedicate ed il rilevamento tridimensionale dei giocatori, che ricordano il procedimento che avviene nei videogiochi e avvicinano sempre più il reale al virtuale.

Come funziona il fuorigioco semiautomatico?

Intorno al campo saranno posizionate ben dodici telecamere al fine di avere una visione totale su tutto ciò che accade all’interno del rettangolo di gioco mentre sarà compito dell’intelligenza artificiale, tramite un sistema speciale di tracciamento dello scheletro, monitorare 29 punti sul corpo di ogni giocatore in campo per valutare l’eventuale irregolarità. E se il computer sarà in grado di definire il momento esatto in cui viene effettuato un passaggio, l’algoritmo sarà capace di stabilire in solo mezzo secondo l’effettiva presenza del fuorigioco. Il vantaggio più grande? Abbattere i tempi delle rilevazioni. Basteranno 20 secondi per le comunicazioni tra tecnologia e Var e tra Var e arbitro, che sarà sempre chiamato alla decisione finale.