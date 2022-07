L'onestà di essere se stessi

C’è in redazione un’atmosfera speciale. Nessuno tra i giornalisti oggi in servizio era a piazza Indipendenza l’undici luglio del Millenovecentottantadue, quando accadde un evento sportivo e civile destinato a restare per sempre nella storia del Paese, e a raccontare più di qualunque altra impresa che vuol dire ancora oggi essere e sentirsi italiani. Eppure ciascuno ricorda un pezzo di quella storia come se l’avesse vissuta in proprio. Perché un grande giornale è un fiume che scorre inesauribile tra i decenni, e nel nostro caso tra i millenni, e trasporta i suoi detriti e le sue pepite d’oro da una generazione all’altra. Ciò che accadde quella notte, quando un’Italia stracciò la Germania e l’altra invase fino all’alba le piazze ebbra di una gioia incontenibile, appartiene anche a chi non c’era perché non era ancora nato, ma di quella memoria si sarebbe prima o poi impossessato.

Fu un’impresa del genio e dell’ostinazione, quella che ci portò, contro ogni previsione, sul trono del calcio mondiale, davanti alla Germania, al Brasile e all’Argentina. Ma soprattutto fu un’impresa di quella che Dino Zoff ha chiamato, nell’intervista di ieri al nostro giornale, l’onestà feroce, impersonata dal carattere di Enzo Bearzot. «Un uomo, un comandante che non aveva paura - ha raccontato il grande capitano - che, dai, c’è niente da fare, se c’è una pallottola la prende lui davanti». Bisogna soffermarsi sul tratto umano di questo condottiero sui generis, segaligno e dal volto emaciato, tanto da essere soprannominato «il Vecio» prima ancora di esserlo - non aveva ancora compiuto cinquantacinque anni.

In tempi in cui l’onestà è diventata una patente pubblica da richiedere solo agli altri, vale la pena ricordarla nel modo tutto personale in cui Bearzot la comunicò ai suoi azzurri prima di ogni gara e, più di tutto, prima di quella decisiva finale: «Non imitate i tedeschi e gli olandesi, noi siamo italiani, giocate con la vostra imprevedibilità e la vostra fantasia». Può sembrare banale, chiosa Zoff, ma quel discorso è stato il segreto della nostra forza.

L’onestà di essere se stessi, anche a costo di perdere tutto, ci portò alla vittoria. È il carattere più nobile del secondo Novecento italiano, quello che ci consentì di risollevarci dagli errori e dagli orrori della guerra nazifascista, e di segnare in meno di due decenni il miracolo economico. Nei primi anni Ottanta, però, quella postura morale era messa a dura prova dalla furia del terrorismo. Il suo scandaloso spargimento di sangue aveva un fine chiaro e, in un certo senso, opposto a quello perseguito dagli azzurri di Bearzot: negare proprio l’idea di una riconciliazione nazionale e di una memoria e un’identità collettive. La crisi economica e sociale, che riportava il Paese verso una sofferta marginalità, divenne presto complice degli agguati eversivi. L’Italia aveva smesso di riconoscersi. Nel calcio fuggiva il suo presente, e nel calcio si ritrovò tutta intera. Fu questo il prodigio del Mundial. Prodigio di tecnica e di cuore, di sport e di vita, di pochi e di tutti.

Non sarebbe stata solo una notte, e poi il giorno di festa che seguì, il tempo di un’acme della gioia nel quale il giornale che oggi regaliamo ai lettori fu stampato e venduto in un milione-seicento-novantacinquemila-novecento-sessantasei copie (1.695.966). Tante quante mai in Italia erano state vendute da un quotidiano. Non sarebbe stata una volta sola. Ma una volta per sempre. Perché quella vittoria era un precedente, una risorsa di senso di tutti per tutte le epoche che sarebbero seguite. Un’eredità di coraggio e di amore che sarebbe giunta a noi in dono. Se ne accorse, con la veggenza del grande giornalismo, il direttore del Corriere dello Sport, Giorgio Tosatti, che quella notte scrisse su queste colonne: «Non avete vinto soltanto una partita, non avete conquistato soltanto un titolo mondiale atteso oltre quarant’anni, non avete soltanto dimostrato al mondo che nulla è impossibile a chi abbia voglia, intelligenza e rabbia. Avete regalato a un Paese un dono inestimabile: la fede in se stesso». Era proprio così.