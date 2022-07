Andrea Tacconi su Instagram: "Papà fatica, ma vediamo la luce"

ROMA - "Papà sta faticando molto ma fisicamente è ancora un ragazzino, quindi se tutto va bene ci sono buone speranze di riaverlo a casa tra un paio di mesi". Questo l'ultimo messaggio apparso sui social di Andrea Tacconi che ha voluto aggiornare tifosi e non sulle condizioni di salute del papà, in riabilitazione dopo l'emorragia cerebrale dello scorso 23 aprile e la successiva operazione del 6 giugno. "Vediamo uno spiraglio di luce dopo mesi devastanti, grazie a tutti per il supporto", ha proseguito il figlio dell'ex numero 1 bianconero. Dopo il lungo ricovero all'ospedale di Alessandria, Stefano ha iniziato il suo recupero per poter tornare a casa dai suoi familiari il prima possibile.