Claudio Lopez, il figlio Joaquin in prova con il Valencia

VALENCIA (Spagna) - Claudio Lopez ha segnato dei ricordi indelebili nei cuori dei tifosi della Lazio e in quelli del Valencia. Ora per il "Piojo" c'è la possibilità di rivedere suo figlio compiere le sue stesse imprese Joaquín López, infatti si allena da alcuni giorni in prova in una filiale del Valencia, il Mestalla. Il classe 2004 è al lavoro sotto il comando di Miguel Ángel Angulo nella squadra che è stata promossa nella Segunda Division RFEF, la quarta divisione spagnola. La dinastia del Piojo Lopez potrebbe dunque continuare, secondo quanto riportato dal sito Apunt, anche se nella prima squadra di Gattuso c'è già il problema di sovraffollamento nella rosa. Il futuro di Joaquin è ancora tutto da scrivere e il suo eventuale acquisto potrebbe avvicinare ulteriormente suo padre al club, dopo che Claudio Lopez era già stato portavoce e ambasciatore del Valencia nella finale di Coppa del Re giocata a maggio a La Cartuja.