Gravina al Premio Granillo: «Una ricetta per il calcio italiano in crisi»

Una cornice di particolare bellezza come l’Altafiumara Resort e Spa di Villa San Giovanni ha fatto da cornice al premio intitolato a un grande personaggio del calcio italiano: Oreste Granillo. Dedicata al presidente di una delle più grandi e belle Reggine di sempre, nonché dirigente sportivo di rilievo nazionale, la sesta edizione, organizzata da Maurizio Insardà con la conduzione della splendida Chiara Giuffrida e con il coordinamento giornalistico di Italo Cuccii ha visto protagonisti della serata, tra gli altri, il presidente delle Federcalcio Gabriele Gravina, Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, e Matteo Mammì, CEO di Helbiz, la piattaforma multimediale che trasmetterà con Sky e Dazn il campionato di Serie B. Che si annuncia come uno dei più interessanti di sempre complice la partecipazione di grandi piazze retrocesse dalla A, come Cagliari e Genoa, o promosse dalla Serie C, come Palermo, Modena e Bari che andranno ad aggiungersi a Parma ed Ascoli.



L’ANALISI DI GRAVINA - Il numero uno del calcio italiano ha colto l’occasione per fare il punto sulla situazione del nostro movimento, da tutti definito come un malato grave, non solo sotto il profilo economico. «I dati sullo stato delle cose sono oggettivi e ci preoccupano. Ma sappiamo dove intervenire - ha rimarcato Gravina - I tre ambiti dove agire sono solvibilità dei club, sostenibilità finanziaria e, naturalmente, controllo dei costi. Non ci può essere una norma che vieti alle società di comprare calciatori, ma possiamo stabilire un metodo che richieda garanzie e il rispetto di alcuni indicatori per garantire la competizione sportiva». Soffermandosi, poi, sulla Serie B il presidente federale ha chiarito che «tutto il calcio italiano sta diventando molto appetibile all’estero. Ma in realtà lo è sempre stato, solo che siamo stati poco attenti a valorizzarlo. Il calcio merita maggiore attenzione perché valorizza il Paese».