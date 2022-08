Supercoppa: debutta il fuorigioco semiautomatico, arbitra Oliver

NYON (SVIZZERA) - L'Uefa ha scelto l'inglese Michael Oliver per la sfida di Supercoppa Europea fra Real Madrid ed Eintracht in programma mercoledì 10 agosto a Helsinki. Inoltre, per l'occasione ci sarà il debutto della nuova tecnologia del fuorigioco semiautomatico (SAOT), che sarà poi utilizzata nella fase a gironi della prossima edizione di Champions League. Oliver avrà come assisenti di linea i connazionali Stuart Burt e Simon Bennett, quarto ufficiale il lituano Rumsas Donatas, al Var i polacchi Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowkski e il portoghese Tiago Bruno Lopes Martins.