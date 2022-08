Fungo sul prato di Marassi: gravi danni e corsa per rizollare

GENOVA - Emergenza a Marassi dove il manto del ' Ferraris ' è stato messo in crisi da un fungo , scoperto ai primi di agosto dai manutentori, che provocato vistosi danni al prato , soprattutto in due larghe fasce centrali. Ecco così che nella mattina di oggi (sabato 6 agosto) c'è stato un vertice straordinario in conference call tra la Lega Calcio , le società Genoa e Sampdoria , gli agronomi e la società Luigi Ferraris srl, che gestisce lo stadio di Genova . L'obiettivo è risolvere in fretta il problema in vista della ripresa dei campionati di A e B : il 13 agosto prima di A, Sampdoria-Atalanta. Quella gara, e quella di lunedì prossimo di Coppa Italia tra Genoa e Benevento, si dovranno giocare ancora con il campo attuale.

La soluzione a Ferragosto

La soluzione arriverà infatti a Ferragosto con una rizollatura. Serve una finestra di almeno 7 giorni per completare i lavori. Lunedì (8 agosto) nuovo incontro per la decisione definitiva e lavori probabili tra il 14 e il 20 del mese, quando al 'Ferraris' si giocherà Genoa-Benevento. "Oltre ai giorni per fare i lavori ne serve uno di fermo prima della gara - ha spiegato il responsabile della società Luigi Ferraris, Matteo Sanna -. Si profilano anche lavori notturni. Il 20 luglio il campo era stato certificato in condizioni 'buone' e 'discrete' dalla società Turf Europe, legata alla Università di Pisa, che verifica i prati per conto della Lega di Serie B. Il fungo è comparso ai primi di agosto - ha concluso Sanna - ma non c'era più tempo per intervenire" . Tra agosto e i primi di settembre, tra l'altro, il campo del Ferraris sarà sottoposto a forte stress per gli impegni ravvicinati di Sampdoria e Genoa a causa degli incroci dei calendari di A e B. Si giocheranno quattro partite in 15 giorni: il 20 e 22 agosto, il 31 agosto e il 3 settembre.