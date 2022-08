"Pallone d'Oro, Ronaldo candidato e Messi no: ecco il perché"

PARIGI (Francia) - Il prossimo pallone Pallone d'Oro non potrà aggiudicarselo Leo Messi. Ora è ufficiale, la Pulce non è nella lista dei migliori 30 che lotteranno per il premio e per la prima volta dal 2006, il numero 30 del Psg è fuori dalla lotta per il riconoscimento che ha già vinto per ben sette volte. France Football ha deciso che l'argentino non gareggerà per alzare il suo ottavo trofeo al gala che si terrà il 17 ottobre, ma la decisione ha sollevato non poche polemiche e allora L'Equipe ha provato a dare una spiegazione: perchè Ronaldo sì e Messi no? La modifica dei criteri del Pallone d'Oro è il motivo principale, nel lasso di tempo giudicato in graduatoria le prestazioni di Leo in Francia non sono state quelle previste. Il primo anno a Parigi, infatti, non è stato buono: dalla tensione con Pochettino ai soli 6 gol in Ligue 1, fino all'eliminazione nel girone di 16 Champions per mano del Real Madrid. Ma perchè nella top 30 c'è Cristiano Ronaldo? È diventato il capocannoniere di tutti i tempi a livello di nazionale, ha segnato 6 gol nella fase a gironi di Champions League per qualificare il Manchester United agli ottavi di finale e ha concluso la stagione con 32 gol in 49 partite in tutte le competizioni. Risultati più che sufficienti per continuare a restare nell'élite del calcio. 18 presenze di fila tra i candidati, 11 in più del suo nuovo primo sfidante, Kevin de Bruyne, al momento fermo a 7.